В Тбилиси прошла акция, посвященная Ходжалинскому геноциду

В центре грузинской столицы Тбилиси прошла информационная акция, посвященная 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В центре грузинской столицы Тбилиси прошла акция, посвященная 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает грузинское бюро Report, участники акции, организованной НПО "Лидер Медиа", на станции метро "Руставели", у здания парламента Грузии и на площади Свободы раздали около 600 блокнотов с информацией о трагедии на грузинском и английском языках, а также защитные маски и карандаши с надписью "Справедливость Ходжалы!".

Глава организации Азер Мамедов заявил журналистам, что целью акции является информирование грузинской общественности о совершенном в Ходжалы жестоком преступлении против человечности.