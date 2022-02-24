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В Тбилиси прошла акция, посвященная Ходжалинскому геноциду

В Тбилиси прошла акция, посвященная Ходжалинскому геноциду В центре грузинской столицы Тбилиси прошла информационная акция, посвященная 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.
В регионе
24 февраля 2022 г. 16:50
В Тбилиси прошла акция, посвященная Ходжалинскому геноциду

В центре грузинской столицы Тбилиси прошла акция, посвященная 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает грузинское бюро Report, участники акции, организованной НПО "Лидер Медиа", на станции метро "Руставели", у здания парламента Грузии и на площади Свободы раздали около 600 блокнотов с информацией о трагедии на грузинском и английском языках, а также защитные маски и карандаши с надписью "Справедливость Ходжалы!".

Глава организации Азер Мамедов заявил журналистам, что целью акции является информирование грузинской общественности о совершенном в Ходжалы жестоком преступлении против человечности.

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Версия на английском языке ФотоInformation campaign on Khojaly genocide held in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatlandırma aksiyası keçirilib

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