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В Тбилиси прошла акция в поддержку Израиля

В Тбилиси прошла акция в поддержку Израиля В Тбилиси прошла акция в поддержку Израиля.
В регионе
12 октября 2023 г. 17:59
В Тбилиси прошла акция в поддержку Израиля

В Тбилиси прошла акция в поддержку Израиля.

Как сообщает местное бюро Report, в акции приняли участие сотни людей, в том числе евреи, проживающие в Грузии.

Участники акции осудили нападение ХАМАС на Израиль, почтили память погибших минутой молчания.

Основатель действующего в Грузии "Дома Израиля" Исик Моше отметил, что акцию организовали граждане Грузии.

"Весь народ Грузии поддерживает Израиль, и протестует против террора. Мы, как представители "Дома Израиля", направили письма во многие организации с просьбой присвоить ХАМАС статус террористической организации. Если мы вместе пойдем по этому пути, то очистим мир от террористов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə İsrailə dəstək aksiyası keçirilib

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