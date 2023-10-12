В Тбилиси прошла акция в поддержку Израиля

В Тбилиси прошла акция в поддержку Израиля.

В Тбилиси прошла акция в поддержку Израиля.

Как сообщает местное бюро Report, в акции приняли участие сотни людей, в том числе евреи, проживающие в Грузии.

Участники акции осудили нападение ХАМАС на Израиль, почтили память погибших минутой молчания.

Основатель действующего в Грузии "Дома Израиля" Исик Моше отметил, что акцию организовали граждане Грузии.

"Весь народ Грузии поддерживает Израиль, и протестует против террора. Мы, как представители "Дома Израиля", направили письма во многие организации с просьбой присвоить ХАМАС статус террористической организации. Если мы вместе пойдем по этому пути, то очистим мир от террористов", - сказал он.