В Тбилиси прошла акция протеста у отеля, где живут российские фехтовальщики

В столице Грузии Тбилиси провели акцию протеста у отеля, где живут российские фехтовальщики, приехавшие на Чемпионат мира.

В столице Грузии Тбилиси провели акцию протеста у отеля, где живут российские фехтовальщики, приехавшие на Чемпионат мира.

Как сообщает Report, активисты подожгли петарды и развернули баннер с надписью: "Здесь вам не рады! Сегодня фейерверк, а завтра будут „Грады“.

Днем 27 июля акция протеста прошла также у Дворца спорта.

Президент Федерации фехтования России (ФФР) и главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов рассказал "Матч ТВ", счел ненормальной ситуацию с запуском фейерверков.

"Мне присылают видео и я вижу, что в пять утра были фейерверки. Что тут можно комментировать? Ненормальная ситуация, а потом еще эти пикеты перед залом и отелем. Но служба безопасности вместе с полицией работают. Об этом знали, к такому готовились. Все предотвратили, сейчас этого уже нет. Уже отогнали их и от зала и от отеля", — сказал Мамедов.

На вопрос о том, как на спортсменах скажутся акции протеста, Мамедов заявил, что "узнаем, когда закончится чемпионат мира".

Напомним, что от России в соревнованиях участвуют 25 спортсменов. 17 из них имеют воинские звания. В их числе олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян — обе они были доверенными лицами Владимира Путина на президентских выборах.