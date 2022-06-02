О нас

В Тбилиси прошел концерт, посвященный "Году города Шуша"

В Тбилиси прошел концерт, посвященный "Году города Шуша" В столице Грузии Тбилиси в рамках "Года города Шуша" была представлена очередная концертная программа.
В регионе
2 июня 2022 г. 20:55
В Тбилиси прошел концерт, посвященный Году города Шуша

В столице Грузии Тбилиси в рамках "Года города Шуша" была представлена очередная концертная программа.

Как сообщает грузинское бюро Report, концерт под названием "Харыбюльбюль" был организован в Тбилиси в зале Национальной парламентской библиотеки Грузии Азербайджанским культурным центром имени Мирзы Фатали Ахундзаде.

Музыкальное мероприятие прошло в рамках проекта Азербайджанской государственной филармонии "Поддержка молодежи".

Победительница первого телевизионного конкурса мугама Зумруд Мамедова исполнила произведения Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Сулеймана Алескерова, Джахангира Джангирова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə “Şuşa ili”nə həsr olunan növbəti konsert keçirilib

Экслюзивные новости

Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2022 г. 17:42
Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти
Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти
1 июня 2022 г. 14:26
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением Формула-1
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением "Формула-1"
1 июня 2022 г. 14:06
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
1 июня 2022 г. 13:25
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
31 мая 2022 г. 18:24
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с зеленой энергией
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с "зеленой энергией"
31 мая 2022 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi