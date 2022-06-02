В Тбилиси прошел концерт, посвященный "Году города Шуша"

В столице Грузии Тбилиси в рамках "Года города Шуша" была представлена очередная концертная программа.

В столице Грузии Тбилиси в рамках "Года города Шуша" была представлена очередная концертная программа.

Как сообщает грузинское бюро Report, концерт под названием "Харыбюльбюль" был организован в Тбилиси в зале Национальной парламентской библиотеки Грузии Азербайджанским культурным центром имени Мирзы Фатали Ахундзаде.

Музыкальное мероприятие прошло в рамках проекта Азербайджанской государственной филармонии "Поддержка молодежи".

Победительница первого телевизионного конкурса мугама Зумруд Мамедова исполнила произведения Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Сулеймана Алескерова, Джахангира Джангирова.