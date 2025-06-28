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В Тбилиси прошел II Cъезд учителей азербайджаноязычных школ

В Тбилиси прошел II Cъезд учителей азербайджаноязычных школ 12:11 В столице Грузии Тбилиси прошел II Cъезд учителей азербайджаноязычных школ.
В регионе
28 июня 2025 г. 12:58
В Тбилиси прошел II Cъезд учителей азербайджаноязычных школ

В Тбилиси прошел II Cъезд учителей азербайджаноязычных школ в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, основной целью мероприятия являлось обсуждение текущих проблем в азербайджаноязычных школах, привлечение внимания госструктур Грузии к актуальным вопросам, обмен мнениями и определение дальнейших перспектив.

В панельных дискуссиях в рамках съезда обсуждены нехватки кадров, преподавание предметов на родном и государственном языках, система двуязычного образования, инклюзивное образование, проблемы с переводом и содержанием учебников, а также вопросы инфраструктуры.

Помимо учителей, преподающих в азербайджаноязычных школах, в съезде приняли участие представители государственных органов, дипломатического корпуса и организаций, работающих в сфере образования.

Отметим, что I Съезд учителей азербайджаноязычных школ в Грузии состоялся в июне 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə Azərbaycandilli Məktəblərin Müəllimlərinin II Qurultayı keçirilib

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