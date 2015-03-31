​В Тбилиси состоится кукольный спектакль на азербайджанском языке

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в тбилисском Театре юного зрителя им. Нодара Думбадзе состоится кукольный спектакль "Севильский цирюльник". Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе Государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства. На спектакль приглашены 50 учащихся-азербайджанцев первых и вторых классов среднихх школ Марнеульского района. Наряду с ними, спектакль посетит государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства.

Мероприятие проводится в рамках проекта "Усиления национальной интеграции Грузии" Ассоциации ООН Грузии, Марнеульского молодежного центра.



