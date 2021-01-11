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В Тбилиси произошел сильный пожар в торговом центре

В Тбилиси произошел сильный пожар в торговом центре В Тбилиси произошел сильный пожар в торговом центре "Чемпион" недалеко от станции метро "Ахметели"
В регионе
11 января 2021 г. 10:41
В Тбилиси произошел сильный пожар в торговом центре
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В Тбилиси произошел сильный пожар в торговом центре "Чемпион" недалеко от станции метро "Ахметели".

Как передает грузинское бюро Report, огонь охватил несколько складов и магазинов.

В тушении начавшегося утром пожара была привлечена 21 пожарная бригада. Несмотря на риск распространения пожара на близлежащую газозаправочную станцию, пожарным удалось предотвратить опасность взрыва.

Пострадавших во время инцидента нет. Пожар полностью потушен.

В торговом центре удалось защитить от пожара более 50% товаров.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidə ticarət mərkəzində güclü yanğın olub

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