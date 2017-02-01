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    В Тбилиси проходит акция с требованием обнародовать договор с "Газпромом"

    Акция проходит перед зданием правительственной администрации с участием оппозиционной партии Единое национальное движение и ее сторонников

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Акция с требованием разглашения условий нового договора между правительством Грузии и "Газпромом" проходит в Тбилиси перед зданием правительственной администрации с участием оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее сторонников,  cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Главная причина, по которой мы сегодня собрались, это напоминание правительству о своих обязательствах. Руководство обязуется разгласить все соглашения и проходящие переговоры", — заявил журналистам участник акции Вахтанг Беридзе.

    Член партии "Нацдвижения" Георгий Ониани считает неприемлемым, что "общество не информировано о том, какую сумму получает Грузия за транзит 1 кубометра газа, по законодательству какой страны решается спор в случае его появления, когда конкретно был подписан договор".

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