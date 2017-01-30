В Тбилиси после крупного пожара снова загорелся торговый центр

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Здание торгового центра "Детский мир" в центре Тбилиси, в котором произошел пожар в ночь на понедельник, вновь загорелось, cообщает Report со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2".

Пожар вновь начался внутри ТЦ, прилегающая территория вновь сильно задымлена. Площадь у "Детского мира" огорожена.

Пожар охватил территорию "Детского мира" и павильона изделий из золота "Золотая биржа" в ночь на понедельник. Здания торгового центра и павильона полностью сгорели. Через шесть часов 26 пожарным бригадам удалось локализовать возгорание.

Сумма нанесенного пожаром ущерба пока неизвестна.