В Тбилиси отметили 102-ю годовщину основания Турецкой Республики
- 29 октября, 2025
- 20:08
В Тбилиси прошла официальная церемония по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.
Как сообщает грузинское бюро Report, в мероприятии приняли участие председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, а также аккредитованные в стране дипломаты.
На церемонии особое внимание было уделено турецко-грузинской дружбе и стратегическому партнерству.
В рамках мероприятия также были организованы выставки и выступления, связанные с культурой и историческим наследием Турции.
