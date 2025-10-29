В Тбилиси отметили 102-ю годовщину основания Турецкой Республики

В Тбилиси прошла официальная церемония по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.

Как сообщает грузинское бюро Report, в мероприятии приняли участие председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, а также аккредитованные в стране дипломаты.

На церемонии особое внимание было уделено турецко-грузинской дружбе и стратегическому партнерству.

В рамках мероприятия также были организованы выставки и выступления, связанные с культурой и историческим наследием Турции.