Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Тбилиси отметили 102-ю годовщину основания Турецкой Республики

    В регионе
    • 29 октября, 2025
    • 20:08
    В Тбилиси отметили 102-ю годовщину основания Турецкой Республики

    В Тбилиси прошла официальная церемония по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в мероприятии приняли участие председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, а также аккредитованные в стране дипломаты.

    На церемонии особое внимание было уделено турецко-грузинской дружбе и стратегическому партнерству.

    В рамках мероприятия также были организованы выставки и выступления, связанные с культурой и историческим наследием Турции.

    Турция День Республики Шалва Папуашвили
    Фото
    Tbilisidə Türkiyə Cümhuriyyətinin 102-ci ildönümü qeyd olunub

    Последние новости

    20:27

    Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит прилагать усилия для обеспечения устойчивого мира в регионе

    Внешняя политика
    20:27

    Катар взаимодействует с США и Ираном для возобновления ядерных переговоров

    Другие страны
    20:21

    Билал Эрдоган находится с визитом в Азербайджане

    Внешняя политика
    20:19

    Посол Турции: Мир в регионе принесет пользу всему международному сообществу

    Внешняя политика
    20:15
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял председателя Федерального национального совета ОАЭ

    Внешняя политика
    20:08
    Фото

    В Тбилиси отметили 102-ю годовщину основания Турецкой Республики

    В регионе
    20:07

    ЦАХАЛ снова нанес удар по сектору Газа

    Другие страны
    20:01

    Сахиба Гафарова: Турция поддерживает Азербайджан в восстановлении Карабаха

    Внешняя политика
    19:52

    Эрдоган: Турция продолжит сохранять статус регионального лидера

    В регионе
    Лента новостей