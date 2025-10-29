Tbilisidə Türkiyə Cümhuriyyətinin 102-ci ildönümü qeyd olunub
- 29 oktyabr, 2025
- 19:54
Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə Türkiyə Cümhuriyyətinin elan edilməsinin 102-ci ildönümü münasibətilə rəsmi mərasim təşkil olunub.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, tədbirdə Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili, Azərbaycanın Gürcüstandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri, səfirliyin əməkdaşları, eləcə də digər ölkələrin Gürcüstanda akkreditə olunmuş diplomatları iştirak ediblər.
Mərasimdə Türkiyə-Gürcüstan dostluğu və strateji tərəfdaşlığı vurğulanıb.
Tədbir çərçivəsində, həmçinin Türkiyənin mədəniyyəti və tarixi irsi ilə bağlı nümayişlər və çıxışlar təşkil edilib.
