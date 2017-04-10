В Тбилиси открылся форум народной дипломатии НАТО-Грузия

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Тбилиси открылся двухдневный форум народной дипломатии НАТО-Грузия, сообщает Report со ссылкой на Грузия-Online.
В ходе форума ожидаются выступления премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктора Долидзе и помощника генерального секретаря НАТО по вопросам народной дипломатии Такан Илдем.
11 апреля в форуме примет участие президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
В рамках мероприятия запланирована дискуссия по таким темам, как роль народной дипломатии перед вызовами безопасности на примере НАТО и Евросоюза, новые вызовы гибридной войны, стратегии борьбы с пропагандой, кибервойна и так далее.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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