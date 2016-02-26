​В Тбилиси неизвестные обстреляли бывшего госминистра Грузии

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В столице Грузии днем неизвестные лица ранили из огнестрельного оружия бывшего госминистра страны по европейской и евратлантической интеграции, являющегося в настоящий момент одним из лидеров партии "Свободные демократы" Алекси Петриашвили.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

"Происшествие имело место в тот момент, когда Петриашвили находился на территории кладбища на могиле своего друга", - говорится в сообщении.

Петриашвили был доставлен в клинику. Врачи сообщили, что состояние его здоровья "стабильное", жизни раненого опасность не угрожает. Сегодня же ему будет проведена операция. По имеющимся данным, он получил ранение ног.

По факту начато расследование.