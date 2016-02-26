​В Тбилиси неизвестные обстреляли бывшего госминистра Грузии

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В столице Грузии днем неизвестные лица ранили из огнестрельного оружия бывшего госминистра страны по европейской и евратлантической интеграции, являющегося в настоящий момент одним из лидеров партии "Свободные демократы" Алекси Петриашвили.
Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении МВД Грузии.
"Происшествие имело место в тот момент, когда Петриашвили находился на территории кладбища на могиле своего друга", - говорится в сообщении.
Петриашвили был доставлен в клинику. Врачи сообщили, что состояние его здоровья "стабильное", жизни раненого опасность не угрожает. Сегодня же ему будет проведена операция. По имеющимся данным, он получил ранение ног.
По факту начато расследование.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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