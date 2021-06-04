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В Тбилиси будут выставляться "Следы турецкой культуры"

В Тбилиси будут выставляться "Следы турецкой культуры" 8 июня в Тбилисском музее истории откроется выставка "Следы турецкой культуры".
В регионе
4 июня 2021 г. 14:00
В Тбилиси будут выставляться Следы турецкой культуры
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8 июня в Тбилисском музее истории откроется выставка "Следы турецкой культуры".

Как передает грузинское бюро Report, в выставке будет представлено более 60 произведений, отображающих материальные и нематериальные памятники культуры Турции.

Посетители ознакомятся с памятниками материальной культуры Турции, получат о них информацию.

Целью мероприятия является поощрение культурной дипломатии, углубление и усиление культурных связей между Турцией и Грузией.

Выставка, которая состоится при совместной организации Института Юнуса Эмре в Тбилиси и Национального музея Грузии, продлится до 16 июня.

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Версия на английском языке Tbilisi to host exhibition 'Traces of Turkish culture'
Версия на азербайджанском языке Tbilisidə “Türk mədəniyyətindən izlər” sərgilənəcək

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