В Тбилиси будут выставляться "Следы турецкой культуры"

8 июня в Тбилисском музее истории откроется выставка "Следы турецкой культуры".

8 июня в Тбилисском музее истории откроется выставка "Следы турецкой культуры".

Как передает грузинское бюро Report, в выставке будет представлено более 60 произведений, отображающих материальные и нематериальные памятники культуры Турции.

Посетители ознакомятся с памятниками материальной культуры Турции, получат о них информацию.

Целью мероприятия является поощрение культурной дипломатии, углубление и усиление культурных связей между Турцией и Грузией.

Выставка, которая состоится при совместной организации Института Юнуса Эмре в Тбилиси и Национального музея Грузии, продлится до 16 июня.