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    В Тбилиси арестован гражданин Армении по подозрению в повреждении бюста Гейдара Алиева

    В регионе
    • 30 сентября, 2026
    • 16:46
    В Тбилиси арестован гражданин Армении по подозрению в повреждении бюста Гейдара Алиева

    В Тбилиси арестован гражданин Армении, подозреваемый в повреждении бюста общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом проинформировала общественный защитник Теона Фераадзе.

    По ее словам, задержанный - гражданин Армении старше 40 лет, приехавший в Грузию как турист. В настоящее время он пользуется правом хранить молчание.

    Следствие ведется по первой части статьи 187 Уголовного кодекса Грузии. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Предварительное судебное заседание намечено на 12 ноября.

    Отметим, что информация о повреждении бюста первоначально распространилась в социальных сетях. Инцидент произошел 21 сентября в утренние часы.

    Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев ранее сообщил грузинским СМИ, что подозреваемый задержан, а следственные и процессуальные мероприятия продолжаются Министерством внутренних дел, Службой государственной безопасности и другими профильными структурами Грузии.

    Гейдар Алиев Фаиг Гулиев Гражданин Армении
    Tbilisidə Heydər Əliyevin büstünü zədələməkdə şübhəli bilinən Ermənistan vətəndaşı saxlanılıb
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