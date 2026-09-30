В Тбилиси арестован гражданин Армении по подозрению в повреждении бюста Гейдара Алиева

В Тбилиси арестован гражданин Армении, подозреваемый в повреждении бюста общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом проинформировала общественный защитник Теона Фераадзе.

По ее словам, задержанный - гражданин Армении старше 40 лет, приехавший в Грузию как турист. В настоящее время он пользуется правом хранить молчание.

Следствие ведется по первой части статьи 187 Уголовного кодекса Грузии. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Предварительное судебное заседание намечено на 12 ноября.

Отметим, что информация о повреждении бюста первоначально распространилась в социальных сетях. Инцидент произошел 21 сентября в утренние часы.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев ранее сообщил грузинским СМИ, что подозреваемый задержан, а следственные и процессуальные мероприятия продолжаются Министерством внутренних дел, Службой государственной безопасности и другими профильными структурами Грузии.