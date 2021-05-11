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В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе - ОБНОВЛЕНО 3

В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе - ОБНОВЛЕНО 3 Режим контртеррористической операции введен в районе казанской школы
В регионе
11 мая 2021 г. 13:00
В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе - ОБНОВЛЕНО 3

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

12.35

В результате стрельбы в казанской школе погибло 13 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на REN TV, 16 человек размещены в больницы. Пострадавшие в основном, школьники.

В районе казанской школы введен режим контртеррористической операции.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции.

Один из стрелявших в казанской школе прошел с автоматическим оружием через главный вход здания и сразу открыл огонь.

12.10

Число погибших при стрельбе в школе в Казани возросло до 11.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, второй напавший на школу в Казани ликвидирован.

Тридцать два человека пострадали в результате стрельбы в школе в Казани, их везут в больницы, сообщил источник в Минпросвещения.

Ранее ТАСС сообщали в оперативно-диспетчерском отделе Республиканского центра медицины катастроф о 12 госпитализированных детях и одном взрослом. Их доставили в Республиканскую клиническую больницу и больницу №7.

11.23

В Казани прогремел взрыв в школе, учитель и шесть детей, по предварительным данным, погибли при стрельбе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель экстренных служб.

"Наблюдается сильный дым", — добавил он.

Сейчас эвакуируют детей.

Более 20 бригад скорой помощи отправили к месту ЧП.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь рядом с учебным заведением. По предварительным данным, одного из стрелявших задержали.

"Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возраст стрелявшего подростка, ориентировочно, 17 лет.

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Версия на азербайджанском языке Kazanda məktəbdə atışma zamanı ölənlərin sayı 13-ə çatıb – YENİLƏNİB-2

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