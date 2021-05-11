В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе - ОБНОВЛЕНО 3

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.
Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
В результате стрельбы в казанской школе погибло 13 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на REN TV, 16 человек размещены в больницы. Пострадавшие в основном, школьники.
В районе казанской школы введен режим контртеррористической операции.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции.
Один из стрелявших в казанской школе прошел с автоматическим оружием через главный вход здания и сразу открыл огонь.
Число погибших при стрельбе в школе в Казани возросло до 11.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, второй напавший на школу в Казани ликвидирован.
Тридцать два человека пострадали в результате стрельбы в школе в Казани, их везут в больницы, сообщил источник в Минпросвещения.
Ранее ТАСС сообщали в оперативно-диспетчерском отделе Республиканского центра медицины катастроф о 12 госпитализированных детях и одном взрослом. Их доставили в Республиканскую клиническую больницу и больницу №7.
В Казани прогремел взрыв в школе, учитель и шесть детей, по предварительным данным, погибли при стрельбе.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель экстренных служб.
"Наблюдается сильный дым", — добавил он.
Сейчас эвакуируют детей.
Более 20 бригад скорой помощи отправили к месту ЧП.
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь рядом с учебным заведением. По предварительным данным, одного из стрелявших задержали.
"Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возраст стрелявшего подростка, ориентировочно, 17 лет.