    В Татарстане два человека погибли при крушении моторной лодки

    В регионе
    • 12 октября, 2025
    • 13:16
    В Татарстане два человека погибли при крушении моторной лодки

    В Татарстане обнаружены тела двух человек, которые были на борту затонувшей на Каме моторной лодки, ведутся поиски еще одного человека.

    Как передает Report, об этом сообщило ГУ МЧС России по республике в Telegram-канале.

    "В ходе поисков у острова вблизи города Чистополя с поверхности воды в метре от берега извлечены тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины. Погибшие были без спасательных жилетов", - говорится в сообщении.

    Продолжаются поиски 45-летнего мужчины.

    Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что 11 октября на Каме вблизи Чистополя затонула моторная лодка, в которой были пять человек. Две женщины смогли доплыть до ближайшего острова. Были организованы поиски трех пассажиров лодки.

