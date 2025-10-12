В Татарстане два человека погибли при крушении моторной лодки
В регионе
- 12 октября, 2025
- 13:16
В Татарстане обнаружены тела двух человек, которые были на борту затонувшей на Каме моторной лодки, ведутся поиски еще одного человека.
Как передает Report, об этом сообщило ГУ МЧС России по республике в Telegram-канале.
"В ходе поисков у острова вблизи города Чистополя с поверхности воды в метре от берега извлечены тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины. Погибшие были без спасательных жилетов", - говорится в сообщении.
Продолжаются поиски 45-летнего мужчины.
Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что 11 октября на Каме вблизи Чистополя затонула моторная лодка, в которой были пять человек. Две женщины смогли доплыть до ближайшего острова. Были организованы поиски трех пассажиров лодки.
13:16
