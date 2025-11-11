В Ташкенте проходит Международный транспортный форум

В Ташкенте состоялось открытие Международного транспортного форума (International Transport Forum), а также авиационного форума и выставки TransLogistica Uzbekistan 2025.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Узбекистан.

Организаторами мероприятия выступают Министерство транспорта Узбекистана, Организация тюркских государств, Альянс логистических центров и грузоперевозчиков.

Форум направлен на содействие конструктивным дискуссиям, обмену информацией и совместным инициативам по обеспечению развития мультимодальных транспортных маршрутов.

Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов в своем выступлении отметил, что мероприятия объединяют представителей государственных и международных организаций, деловых кругов и ведущих экспертов для обсуждения актуальных вопросов развития транспортно-логистической системы, укрепления региональной взаимосвязанности и расширения международного партнерства.

"Узбекистан, став членом Международного транспортного форума в 2020 году, активно поддерживает его стратегическую цель - объединение усилий государств и партнеров ради формирования транспортной политики, отвечающей задачам устойчивого роста и региональной связанности", - подчеркнул министр.

В рамках форума проходит 4-й Диалог высокого уровня для стран Азии, в котором участвуют представители министерств и ведомств Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Азербайджана, Казахстана, Турции, а также международных организаций.