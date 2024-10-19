В Тамбовской области РФ произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие

Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Тамбовской области РФ.

Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Тамбовской области РФ.

Как сообщает Report , об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Максим Егоров.

Согласно информации, инцидент произошел сегодня в 04:55 по местному (05:55 по бакинскому) времени.

"Взрыв произошел на 4 этаже, есть разрушения. На место оперативно выехали все необходимые службы. Пожар был локализован в 5:41", - уточнил М.Егоров.

Отмечается, что люди из дома эвакуированы. За медпомощью обратились восемь жильцов, они доставлены в медицинское учреждение, пять человек от госпитализации отказались.