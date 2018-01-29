В Таджикистане запрещен ввоз нехаляльной мясной продукции

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Власти Таджикистана запретили ввозить в страну нехаляльную мясную продукцию, передает Report со ссылкой на таджикские СМИ.

Данное требование было предъявлено Государственной службой ветеринарного контроля ко всем поставщикам мясных продуктов.

Теперь иностранные поставщики могут завозить продукцию в Таджикистан исключительно с наличием "халяльной" аккредитации. Перед тем, как выдать такой документ, таджикские эксперты будут лично выезжать на предприятия и проверять качество и безопасность производимой продукции.

Мясная продукция на таджикский рынок завозится в основном, из Индии и России, небольшая часть – из Турции и Казахстана.

Стандарт "халяль" Таджикистан ввел в 2013 году.