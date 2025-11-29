В Таджикистане вводят новые ограничения на подачу электроэнергии

Компания "Распределительные электрические сети" Таджикистана направила своим филиалам по стране дополнительные инструкции по ограничению подачи электроэнергии для отдельных категорий потребителей.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Азия‑Плюс".

Согласно предоставленной информации, потребители первой категории с присоединенной мощностью до 5 кВт - за исключением города Душанбе - включая промышленные и непроизводственные объекты, подлежат полному отключению от электроснабжения на период действующих ограничений.

Также "умные счетчики" временно отключаются от биллинговой системы поочередно в установленном порядке.

Электроснабжение бюджетных организаций приостанавливается с 18:00 (по местному времени) до начала следующего рабочего дня, а все остальные государственные предприятия будут отключаться от сети в те же часы.

Уличное освещение, которое не относится к стратегически важным объектам, должно быть выключено. Кроме того, все зарядные станции для электромобилей будут отключаться с 18:00 до 22:00 (по местному времени).

Сроки действия новых ограничений пока не уточняются.