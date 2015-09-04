В Таджикистане в результате нападения на ОМВД убиты четверо сотрудников правопорядка ​

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Таджикистане в результате нападения на ОМВД города Вахдата убиты четверо сотрудников правопорядка, сообщает Report со ссылкой на таджикские СМИ.

По информации, вооруженное нападение было совершено сегодня примерно в три часа группой приближенных и родственников Умара Бободжонова.

Сообщается, что в настоящее время все сотрудники силовых структур Таджикистана подняты по тревоге, на улицах города Душанбе усилены меры безопасности.

Как сообщает официальный сайт МВД, нападение было совершено группой лиц под руководством некоего Зиевуддина Абдуллоева. Зиевуддин Абдуллоев, предположительно, являлся старшим оперуполномоченным ОМВД города Вахдата в звании подполковника милиции. В МВД, в свою очередь данную информацию, пока не подтвердили, но и не опровергли.

МВД подчеркивает, что данное нападение не имеет ничего общего с инцидентом, связанным с Умаров Бободжоновым. 28 августа в городе Вахдате при невыясненных, пока обстоятельствах тяжелые травмы в результате избиения получил 22-летний местный житель Умар Бободжонов, студент третьего курса университета города Санкт Петербурга. Со слов родственников мужчины 28 августа У.Бободжонов был доставлен в отдел внутренних дел Вахдата по факту ношения бороды. 29 августа Умар Бободжонов был с многочисленными травмами доставлен из милиции в реанимацию местной больницы. Родственники У. Бободжонова заверяют, что он был жестоко избит милиционерами за то, что носит бороду.

29 и 30 августа у больницы Вахдата, куда положили, находящегося в коме Умара Бободжонова, собралось более 100 человек, которые требовали найти и наказать виновников.

Сообщается, что до этого преступники в Душанбе тайно проникли на территорию одной из войсковых частей, расположенной в районе поворота аэропорта, и унесли с собой большое количество стрелкового оружия и боеприпасов.

Именно с этим оружием и было совершенно нападение на отдел внутренних дел Вахдата, и были убиты милиционеры. После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении.