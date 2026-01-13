В Таджикистане реализуют первый солнечный энергетический проект мощностью 500 МВт

В Таджикистане будет реализован первый крупный проект в сфере солнечной энергетики общей установленной мощностью 500 МВт.

Как передает Report, об этом сообщает госкомитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана.

Сегодня было подписано инвестиционное соглашение между правительством Таджикистана и ООО "Аён Энерджи", предусматривающее строительство и ввод в эксплуатацию двух солнечных фотоэлектрических электростанций: мощностью 250 МВт в районе Ашт и мощностью 250 МВт в районе Джайхун.

Отмечается, что данный проект станет первым в истории Таджикистана солнечным энергетическим объектом столь масштабной мощности и отражает переход страны к использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что ввод солнечных электростанций позволит укрепить энергетическую независимость страны, сократить сезонный дефицит электроэнергии, особенно в зимний период, снизить нагрузку на энергосистему и обеспечить устойчивое электроснабжение населения и экономики.

Согласно документу, инвестор обязуется завершить проектирование, строительство и ввод объектов в эксплуатацию в течение 2026 года. Общий объем инвестиций в проект составляет $250 млн.