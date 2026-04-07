    В Таджикистане построят солнечную электростанцию мощностью 250 МВт

    07 апреля, 2026
    09:50
    Кыргызская компания "ТГЭМ" и компания AYON ENERGY подписали EPC-контракт на строительство фотоэлектрической станции мощностью 250 МВт в районе Джайхун Хатлонской области.

    Как передает Report, об этом сообщает "ТГЭМ".

    "Подписание контракта знаменует переход проекта в стадию практической реализации и является важным шагом в развитии солнечной энергетики в стране", - отметили в компании.

    Согласно информации, новый объект станет одним из крупнейших проектов в сфере возобновляемых источников энергии в Таджикистане и будет способствовать формированию современной генерирующей инфраструктуры.

    В рамках EPC-контракта ТГЭМ выполнит комплекс работ по проектированию, поставке оборудования и строительству фотоэлектрической станции, обеспечив реализацию проекта в соответствии с утвержденными техническими требованиями, международными стандартами качества и установленными сроками.

    Ожидается, что реализация проекта окажет положительное влияние не только на энергетический сектор Таджикистана, но и на социально-экономическое развитие региона, включая создание новых рабочих мест, развитие сопутствующей инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности Хатлонской области.

