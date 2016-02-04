​В Таджикистане одобрены поправки в конституцию, снимающие ограничение на избрание Рахмона

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Конституционный суд Таджикистана в четверг признал законными поправки в Основной закон страны, которые дают право действующему главе государства Эмомали Рахмону неограниченное число раз участвовать в президентских выборах и закрепляют в стране президентскую форму правления, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Теперь парламент Таджикистана должен определить дату проведения референдума по поправкам в основной закон.

Конституционный суд считает, что "изменения и дополнения соответствуют нынешнему этапу развития государства и общества, и направлены на укрепление основ конституционного строя", "отражают дальнейший процесс демократизации политической и социальной жизни таджикского общества, укрепления правовой защиты каждого, и дальнейшую политико-социальную, правовую и судебную реформу в стране". "Они (поправки) направлены на совершенствование норм Конституции, и соответствуют мировой практике внесения изменений и дополнений в конституцию, а также ценностям и основным принципам Конституции Республики Таджикистан", - говорится в заключении суда.

Конституция суверенного Таджикистана была принята 6 ноября 1994 года. В нее дважды путем референдума были внесены изменения и дополнения - в 1999 году установлен двухпалатный парламент, а в 2003 году увеличен срок полномочий президента с пяти до семи лет, что дало возможность Эмомали Рахмону быть президентом до 2020 года.