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В Таджикистане один офицер погиб, 13 солдат ранили при нападении боевиков

В Таджикистане один офицер погиб, 13 солдат ранили при нападении боевиков Один офицер госкомитета нацбезопасности Таджикистана погиб, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки на востоке республики.
В регионе
18 мая 2022 г. 15:41
В Таджикистане один офицер погиб, 13 солдат ранили при нападении боевиков

Один офицер госкомитета нацбезопасности Таджикистана погиб, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки на востоке республики.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД.

По его словам, организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района.

"Преступные группы заранее подготовились к этим действиям и для этого ввезли оружие из-за рубежа. Правоохранительные органы ГБАО неоднократно заявляли на митингах, в беседах с представителями общественности и членами ОПГ, призывая их и через СМИ к сдаче огнестрельного оружия, отказу от вооруженного сопротивления конституции, но бандиты не ответили", - сообщил собеседник.

Он отметил, что для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы развернули антитеррористическую операцию. В результате задержаны восемь боевиков без оружия и более 70 вооруженных активных членов террористической группы, 11 человек ранены.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistanda antiterror əməliyyatı zamanı 1 zabit ölüb, 13 hərbçi yaralanıb

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