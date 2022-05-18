В Таджикистане один офицер погиб, 13 солдат ранили при нападении боевиков

Один офицер госкомитета нацбезопасности Таджикистана погиб, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки на востоке республики.

Один офицер госкомитета нацбезопасности Таджикистана погиб, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки на востоке республики.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД.

По его словам, организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района.

"Преступные группы заранее подготовились к этим действиям и для этого ввезли оружие из-за рубежа. Правоохранительные органы ГБАО неоднократно заявляли на митингах, в беседах с представителями общественности и членами ОПГ, призывая их и через СМИ к сдаче огнестрельного оружия, отказу от вооруженного сопротивления конституции, но бандиты не ответили", - сообщил собеседник.

Он отметил, что для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы развернули антитеррористическую операцию. В результате задержаны восемь боевиков без оружия и более 70 вооруженных активных членов террористической группы, 11 человек ранены.