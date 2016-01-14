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    В связи с терактом в Стамбуле арестованы 7 сирийцев

    Четверо из них прибыли в Стамбул вместе с совершившим террористический акт лицом

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ По подозрению в причастности к террористическому акту на площади Султанахмет в Стамбуле задержаны еще 7 человек. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, все задержанные являются гражданами Сирии. 

    Четверо из них прибыли в Стамбул вместе с совершившим террористический акт лицом.

    Согласно информации, установлены направления движения террориста и его товарищей. 

    Так, четверо подозреваемых вместе с совершившим теракт Набилем Фадлы 5 января прибыли в миграционное управления Зейтунбурну и оставили отпечатки пальцев. 

    В настоящее время задержанные дают показания полиции.

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