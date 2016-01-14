В связи с терактом в Стамбуле арестованы 7 сирийцев

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ По подозрению в причастности к террористическому акту на площади Султанахмет в Стамбуле задержаны еще 7 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, все задержанные являются гражданами Сирии.

Четверо из них прибыли в Стамбул вместе с совершившим террористический акт лицом.

Согласно информации, установлены направления движения террориста и его товарищей.

Так, четверо подозреваемых вместе с совершившим теракт Набилем Фадлы 5 января прибыли в миграционное управления Зейтунбурну и оставили отпечатки пальцев.

В настоящее время задержанные дают показания полиции.