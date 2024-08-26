В СВР заявили о подготовке США цветной революции в Грузии

США готовятся устроить революцию в Грузии, чтобы не допустить победу партии "Грузинская мечта" на октябрьских выборах.

США готовятся устроить революцию в Грузии, чтобы не допустить победу партии "Грузинская мечта" на октябрьских выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Там отмечается, что в Белом доме "крайне недовольны развитием ситуации в Грузии" в преддверии парламентских выборов в стране 26 октября.

"Американцы готовят цветную революцию в Грузии, - указали в СВР. - На "тбилисском майдане" планируется обнародовать "доказательства фальсификаций" при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Правоохранительные органы будут провоцироваться на силовое подавление протестов".

"Американцы намерены в оставшиеся до выборов недели масштабно нарастить давление на власти Грузии, чтобы максимально ослабить электоральные позиции "Грузинской мечты". Планируется применить "проверенный инструментарий" - ввести персональные санкции против верхушки "мечтателей", членов их семей, а также спонсоров партии", - информировали в СВР.