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В СВР заявили о подготовке США цветной революции в Грузии

В СВР заявили о подготовке США цветной революции в Грузии США готовятся устроить революцию в Грузии, чтобы не допустить победу партии "Грузинская мечта" на октябрьских выборах.
В регионе
26 августа 2024 г. 10:47
В СВР заявили о подготовке США цветной революции в Грузии

США готовятся устроить революцию в Грузии, чтобы не допустить победу партии "Грузинская мечта" на октябрьских выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Там отмечается, что в Белом доме "крайне недовольны развитием ситуации в Грузии" в преддверии парламентских выборов в стране 26 октября.

"Американцы готовят цветную революцию в Грузии, - указали в СВР. - На "тбилисском майдане" планируется обнародовать "доказательства фальсификаций" при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Правоохранительные органы будут провоцироваться на силовое подавление протестов".

"Американцы намерены в оставшиеся до выборов недели масштабно нарастить давление на власти Грузии, чтобы максимально ослабить электоральные позиции "Грузинской мечты". Планируется применить "проверенный инструментарий" - ввести персональные санкции против верхушки "мечтателей", членов их семей, а также спонсоров партии", - информировали в СВР.

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