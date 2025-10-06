В строительство нового терминала в аэропорту "Звартноц" направят $500 млн

Компания "Международные аэропорты Армении" планирует в течение следующих 10 лет инвестировать $500 млн в строительство нового терминала в ереванском аэропорту "Звартноц".

Какм передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил гендиректор компании Марсело Венде.

По его словам, за последние два года рост пассажиропотока в аэропорту Еревана превысил 5,5 млн человек в год. С учетом того, что существующий терминал рассчитан на обслуживание 3-4 млн пассажиров в год, возникла необходимость в строительстве нового.

"Мы планируем удвоить пропускную способность аэропорта в течение следующих 10 лет, инвестировав $500 млн. Количество выходов на посадку увеличится с 6 до 16. Залы прилета, иммиграционные и таможенные зоны будут удвоены", - сказал он.