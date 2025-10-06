Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В строительство нового терминала в аэропорту "Звартноц" направят $500 млн

    • 06 октября, 2025
    • 11:34
    В строительство нового терминала в аэропорту Звартноц направят $500 млн

    Компания "Международные аэропорты Армении" планирует в течение следующих 10 лет инвестировать $500 млн в строительство нового терминала в ереванском аэропорту "Звартноц".

    Какм передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил гендиректор компании Марсело Венде.

    По его словам, за последние два года рост пассажиропотока в аэропорту Еревана превысил 5,5 млн человек в год. С учетом того, что существующий терминал рассчитан на обслуживание 3-4 млн пассажиров в год, возникла необходимость в строительстве нового.

    "Мы планируем удвоить пропускную способность аэропорта в течение следующих 10 лет, инвестировав $500 млн. Количество выходов на посадку увеличится с 6 до 16. Залы прилета, иммиграционные и таможенные зоны будут удвоены", - сказал он.

