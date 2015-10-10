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    В столице Турции прогремел мощный взрыв, есть жертвы -ВИДЕО

    Взрывы прогремели под эстакадой у железнодорожного вокзала, где собрались активисты профсоюзных объединений

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в столице Турции Анкара, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    По сообщениям, взрыв прогремел утром на железнодорожной станции в Анкаре, в результате инцидента есть жертвы, однако их число пока неизвестно. 

    Взрывы прогремели под эстакадой у вокзала, где сегодня утром собрались активисты профсоюзных объединений,  планировавшие устроить митинг в поддержку мира и осудить действия террористических организаций.

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