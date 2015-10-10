В столице Турции прогремел мощный взрыв, есть жертвы -ВИДЕО

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в столице Турции Анкара, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

По сообщениям, взрыв прогремел утром на железнодорожной станции в Анкаре, в результате инцидента есть жертвы, однако их число пока неизвестно.

Взрывы прогремели под эстакадой у вокзала, где сегодня утром собрались активисты профсоюзных объединений, планировавшие устроить митинг в поддержку мира и осудить действия террористических организаций.