В столице Турции 120 человек отравились продуктами питания

В столице Турции Анкаре 120 человек отравились продуктами питания.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что 120 строителей в районе Синджан в Анкаре почувствовали себя плохо после употребления еды, заказанной в кейтеринговой компании. Они были госпитализированы. Ведётся расследование инцидента.