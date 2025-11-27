Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В регионе
    • 27 ноября, 2025
    • 23:13
    В столице Турции 120 человек отравились продуктами питания

    В столице Турции Анкаре 120 человек отравились продуктами питания.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    Отмечается, что 120 строителей в районе Синджан в Анкаре почувствовали себя плохо после употребления еды, заказанной в кейтеринговой компании. Они были госпитализированы. Ведётся расследование инцидента.

    Türkiyədə 120 nəfər qidadan zəhərlənib

