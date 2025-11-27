В столице Турции 120 человек отравились продуктами питания
В регионе
- 27 ноября, 2025
- 23:13
В столице Турции Анкаре 120 человек отравились продуктами питания.
Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.
Отмечается, что 120 строителей в районе Синджан в Анкаре почувствовали себя плохо после употребления еды, заказанной в кейтеринговой компании. Они были госпитализированы. Ведётся расследование инцидента.
