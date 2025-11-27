Türkiyədə 120 nəfər qidadan zəhərlənib
Region
- 27 noyabr, 2025
- 22:54
Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində 120 nəfər qidadan zəhərlənib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Ankaranın Sincan rayonunda 120 nəfər inşaat işçisi yemək şirkətlərinin birindən sifariş etdikləri qidaları yedikdən sonra özlərini pis hiss ediblər.
Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
23:25
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Paşinyan azərbaycanlıları Ermənistana gətirir?Daxili siyasət
23:12
Xamenei: ABŞ 12 günlük müharibədə uğur qazana bilməyibRegion
22:54
Türkiyədə 120 nəfər qidadan zəhərlənibRegion
22:47
İmişlidə yol qəzasında xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
22:42
Böyük Britaniya "Lukoil International"a ümumi lisenziya veribDigər ölkələr
22:40
Foto
"20 Yanvar" dairəsində yaranan sıxlıq aradan qaldırılıb - YENİLƏNİBHadisə
22:30
Luvr Avropa ölkələrindən olmayan turistlər üçün bilet qiymətlərini artırırDigər ölkələr
22:26
Erlinq Holannın "YouTube" kanalı 1 milyon izləyici kütləsi toplayıbFutbol
22:10