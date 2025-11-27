İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Türkiyədə 120 nəfər qidadan zəhərlənib

    Region
    • 27 noyabr, 2025
    • 22:54
    Türkiyədə 120 nəfər qidadan zəhərlənib

    Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində 120 nəfər qidadan zəhərlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Ankaranın Sincan rayonunda 120 nəfər inşaat işçisi yemək şirkətlərinin birindən sifariş etdikləri qidaları yedikdən sonra özlərini pis hiss ediblər.

    Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Türkiyə Ankara qida zəhərlənməsi
    В столице Турции 120 человек отравились продуктами питания

