В столице Кыргызстана произошел блэкаут

В Бишкеке (Кыргызстан) произошел блэкаут, горожане массово жалуются на отключение электроэнергии.

В Бишкеке (Кыргызстан) произошел блэкаут, горожане массово жалуются на отключение электроэнергии.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

Проблемы с подачей электроэнергии наблюдаются как в центре столицы (район ЦУМа, бульвар Эркиндик), так и в микрорайонах (восьмой, "Джал") и других частях Бишкека. Также нет света в некоторых населенных пунктах Чуйской области.

По данным Минэнергетики, произошла авария на подстанции, но не уточняется какого рода.

СМИ также сообщают о том, что в Бишкеке люди застряли в лифтах из-за отключения электричества. Без электричества остались школы, больницы и другие учреждения, а также прекращена подача воды.