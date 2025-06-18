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В столице Кыргызстана произошел блэкаут

В столице Кыргызстана произошел блэкаут В Бишкеке (Кыргызстан) произошел блэкаут, горожане массово жалуются на отключение электроэнергии.
В регионе
18 июня 2025 г. 11:43
В столице Кыргызстана произошел блэкаут

В Бишкеке (Кыргызстан) произошел блэкаут, горожане массово жалуются на отключение электроэнергии.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

Проблемы с подачей электроэнергии наблюдаются как в центре столицы (район ЦУМа, бульвар Эркиндик), так и в микрорайонах (восьмой, "Джал") и других частях Бишкека. Также нет света в некоторых населенных пунктах Чуйской области.

По данным Минэнергетики, произошла авария на подстанции, но не уточняется какого рода.

СМИ также сообщают о том, что в Бишкеке люди застряли в лифтах из-за отключения электричества. Без электричества остались школы, больницы и другие учреждения, а также прекращена подача воды.

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