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    В столице Казахстана переименована улица Мирзояна

    Cоответствующее постановление было принято акиматом города Астаны

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В столице Казахстана переименована улица Левона Мирзояна. Как сообщает Report cо ссылкой на "newskaz", соответствующее постановление было принято акиматом города Астаны и решением маслиахата города. Улица переименована в улицу Каныша Сатпаева. 

    Данные изменения были зарегистрированы в департаменте юстиции Астаны 31 марта 2015 года и вводятся в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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