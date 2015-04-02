В столице Казахстана переименована улица Мирзояна

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В столице Казахстана переименована улица Левона Мирзояна. Как сообщает Report cо ссылкой на "newskaz", соответствующее постановление было принято акиматом города Астаны и решением маслиахата города. Улица переименована в улицу Каныша Сатпаева.

Данные изменения были зарегистрированы в департаменте юстиции Астаны 31 марта 2015 года и вводятся в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.