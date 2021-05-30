В столице Ирана более 30 госучреждений остались без электричества

По меньшей мере 33 государственных учреждения в столице Ирана остались в субботу без электричества на фоне участившихся в последнее время отключений света в стране.

По меньшей мере 33 государственных учреждения в столице Ирана остались в субботу без электричества на фоне участившихся в последнее время отключений света в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом передает местное информационное агентство Fars.

Как сообщает местная электрораспределительная компания, среди оставшихся полностью без электричества учреждений в Тегеране были министерство сельского хозяйства, министерство дорог, банки и здания муниципальных управлений.

Как сообщили власти, теперь электричество будет отключаться в тех учреждениях и организациях, которые не сократят его потребление.