В столице Ирана более 30 госучреждений остались без электричества

По меньшей мере 33 государственных учреждения в столице Ирана остались в субботу без электричества на фоне участившихся в последнее время отключений света в стране.
Как передает Report со ссылкой на
Как сообщает местная электрораспределительная компания, среди оставшихся полностью без электричества учреждений в Тегеране были министерство сельского хозяйства, министерство дорог, банки и здания муниципальных управлений.
Как сообщили власти, теперь электричество будет отключаться в тех учреждениях и организациях, которые не сократят его потребление.