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В столице Ирана более 30 госучреждений остались без электричества

В столице Ирана более 30 госучреждений остались без электричества По меньшей мере 33 государственных учреждения в столице Ирана остались в субботу без электричества на фоне участившихся в последнее время отключений света в стране.
В регионе
30 мая 2021 г. 01:58

По меньшей мере 33 государственных учреждения в столице Ирана остались в субботу без электричества на фоне участившихся в последнее время отключений света в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает местное информационное агентство Fars.

Как сообщает местная электрораспределительная компания, среди оставшихся полностью без электричества учреждений в Тегеране были министерство сельского хозяйства, министерство дорог, банки и здания муниципальных управлений.

Как сообщили власти, теперь электричество будет отключаться в тех учреждениях и организациях, которые не сократят его потребление.

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