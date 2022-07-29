В Стамбульском аэропорту запустили систему услуг 5G

На территории крупнейшей воздушной гавани Турции – Стамбульского аэропорта, с 29 июля в тестовом режиме запущена система мобильной связи 5G.

На территории крупнейшей воздушной гавани Турции – Стамбульского аэропорта, с 29 июля в тестовом режиме запущена система мобильной связи 5G.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в церемонии запуска в тестовом режиме услуг 5G принял участие министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.

По словам министра, отныне пользователи трех операторов (Turkcell, Türk Telekom и Vodafone) при наличии мобильных устройств, поддерживающих сервисы 5G, смогут пользоваться услугой на территории аэропорта.

Глава Минтранса подчеркнул, что внедрение современных технологий является одним из приоритетов правительства Турции.

Караисмаилоглу отметил, что технологии пятого поколения связи должны разрабатываться и производиться в самой Турции.

Он отметил, что согласно экспертным оценкам, объем инвестиций в сферу глобальных коммуникаций в период с 2020-2025 гг. достигнет 1,1 трлн долларов. При этом именно технологии 5G называют ключом к цифровой трансформации.

Министр напомнил, что объемы инвестиций в телекоммуникационный сектор за последние 20 лет превысили 183 млрд долларов.

Глава Минтранса заверил, что в недалеком будущем технологии связи пятого поколения будут доступны по всей Турции. Тендеры на внедрение технологий 5G планируется объявить в 2023 году.