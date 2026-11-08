Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Пярвиз Шахбазов: Победы Азербайджана продемонстрировали волю народа и мощь государства

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 09:49
    Пярвиз Шахбазов: Победы Азербайджана продемонстрировали волю народа и мощь государства

    Победы, одержанные Азербайджаном вопреки сопротивлению великих держав, создали новый прецедент в мире.

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети X.

    "С чувством огромной гордости отмечаем шестую годовщину нашей исторической Победы, одержанной благодаря решительному лидерству победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, героизму нашей армии и непоколебимому единству народа", - отметил министр.

    По его словам, Победа, кульминацией которой стало освобождение Шуши, завершилась полным восстановлением суверенитета Азербайджана.

    "Эти победы, одержанные вопреки сопротивлению великих держав, создали новый прецедент в мире, продемонстрировали волю нашего народа и мощь государства.

    С Днем Победы!" - написал Шахбазов.

    8 Ноября - День Победы Пярвиз Шахбазов
    Pərviz Şahbazov: Böyük güclərin müqaviməti fonunda qazanılan Zəfər dünyada yeni presedent yaradıb
    Parviz Shahbazov: Azerbaijan's victories demonstrated the will of its people and the strength of the state
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    19:45
    Фото
    Коллектив Совета прессы и Совета по медиа и вещанию посетили парк Победы
    Внутренняя политика
    19:37
    В Египте при сходе поезда с рельсов погибли четверо, еще 88 пострадали - Обновлено
    Другие страны
    19:26
    На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встрече с лидером Турции
    Внешняя политика
    19:13
    Президент Израиля вручил Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства
    Другие страны
    18:59
    Фото
    В ряде стран проведены мероприятия по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    18:46
    Дональд Трамп: Итоги выборов в Конгресс стали для США шагом назад
    Другие страны
    18:28
    Иран утвердил соглашение о строительстве железной дороги Решт - Астара
    Другие страны
    18:23
    Эрдоган поделился публикацией в соцсети в связи с Днем Победы Азербайджана
    В регионе
    18:22
    Руководство ANAMA посетило монумент Победы
    Внутренняя политика
    Лента новостей