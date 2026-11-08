Пярвиз Шахбазов: Победы Азербайджана продемонстрировали волю народа и мощь государства
- 08 ноября, 2026
- 09:49
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Победы, одержанные Азербайджаном вопреки сопротивлению великих держав, создали новый прецедент в мире.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети X.
"С чувством огромной гордости отмечаем шестую годовщину нашей исторической Победы, одержанной благодаря решительному лидерству победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, героизму нашей армии и непоколебимому единству народа", - отметил министр.
По его словам, Победа, кульминацией которой стало освобождение Шуши, завершилась полным восстановлением суверенитета Азербайджана.
"Эти победы, одержанные вопреки сопротивлению великих держав, создали новый прецедент в мире, продемонстрировали волю нашего народа и мощь государства.
С Днем Победы!" - написал Шахбазов.