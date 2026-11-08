Пярвиз Шахбазов: Победы Азербайджана продемонстрировали волю народа и мощь государства

Победы, одержанные Азербайджаном вопреки сопротивлению великих держав, создали новый прецедент в мире.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети X.

"С чувством огромной гордости отмечаем шестую годовщину нашей исторической Победы, одержанной благодаря решительному лидерству победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, героизму нашей армии и непоколебимому единству народа", - отметил министр.

По его словам, Победа, кульминацией которой стало освобождение Шуши, завершилась полным восстановлением суверенитета Азербайджана.

"Эти победы, одержанные вопреки сопротивлению великих держав, создали новый прецедент в мире, продемонстрировали волю нашего народа и мощь государства.

С Днем Победы!" - написал Шахбазов.