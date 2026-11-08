İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Pərviz Şahbazov: Böyük güclərin müqaviməti fonunda qazanılan Zəfər dünyada yeni presedent yaradıb

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 09:38
    Pərviz Şahbazov: Böyük güclərin müqaviməti fonunda qazanılan Zəfər dünyada yeni presedent yaradıb
    Pərviz Şahbazov

    Böyük güclərin müqaviməti fonunda Azərbaycanın qazandığı zəfərlər dünyada yeni presedent yaradıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin qətiyyətli liderliyi, Ordumuzun qəhrəmanlığı və xalqımızın sarsılmaz birliyi ilə qazanılan Tarixi Zəfərimizin 6-cı ildönümünü böyük qürurla qeyd edirik", - o bildirib.

    Paylaşımda qeyd olunub ki, Şuşanın azadlığı ilə zirvəyə çatan Qələbə suverenliyin tam bərpası ilə tamamlanıb: "Böyük güclərin müqaviməti fonunda qazanılan bu zəfərlər dünyada yeni presedent yaratdı, xalqımızın iradəsini və dövlətimizin qüdrətini nümayiş etdirdi.

    Zəfər Günümüz mübarək!".

    Pərviz Şahbazov 8 Noyabr - Zəfər Günü
    Пярвиз Шахбазов: Победы Азербайджана продемонстрировали волю народа и мощь государства
    Parviz Shahbazov: Azerbaijan's victories demonstrated the will of its people and the strength of the state
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