Турецкий чиновник, раненый в Стамбуле, скончался - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Раненый в голову заместитель префекта стамбульского района Шишли Джемиль Джандаш скончался, сообщает Report со ссылкой на газету Cumhuriyet.
В понедельник мужчина с огнестрельным оружием вошел в кабинет чиновника и выстрелил ему в голову. Сообщалось, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Стрелявшего задержали, причины его поведения устанавливаются.
Управа района Шишли заявила, что до этого префекту два раза угрожали оружием, и он подал заявление об этом в полицию.
***17:59
Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Заместитель главы стамбульского района Шишли Джамиль Джандаш получил тяжелое ранение в голову в результате стрельбы, сообщает Report со ссылкой на NTV.
Нападавший был задержан.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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