Турецкий чиновник, раненый в Стамбуле, скончался - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Раненый в голову заместитель префекта стамбульского района Шишли Джемиль Джандаш скончался, сообщает Report со ссылкой на газету Cumhuriyet.

В понедельник мужчина с огнестрельным оружием вошел в кабинет чиновника и выстрелил ему в голову. Сообщалось, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Стрелявшего задержали, причины его поведения устанавливаются.

Управа района Шишли заявила, что до этого префекту два раза угрожали оружием, и он подал заявление об этом в полицию.

***17:59

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Заместитель главы стамбульского района Шишли Джамиль Джандаш получил тяжелое ранение в голову в результате стрельбы, сообщает Report со ссылкой на NTV.

Нападавший был задержан.