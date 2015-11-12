В Стамбуле задержаны 7 террористов ИГИЛ

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В результате антитеррористических операций в Стамбуле в целом задержано 11 подозреваемых в причастности к терроризму.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в районах Багчылар, Умрание, Эсенлер, Силиври и Бахчелиевлер в Стамбуле были одновременно проведены операции по 20 различным адресам.

В результате операций были задержаны 11 подозреваемых в причастности к терроризму, 7 их которых являются иностранными гражданами.

Сообщается, что задержанные иностранцы являются членами ИГИЛ.

По этим адресам найдены многочисленные средства пропаганды и цифровое оборудование группировки.

Согласно информации, операции продолжаются, не исключается рост числа задержанных.