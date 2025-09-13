В Стамбуле задержан глава муниципалитета

В Турции в рамках антикоррупционного расследования задержан глава муниципалитета Байрампаша в Стамбуле Хасан Мутлу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Согласно информации, в рамках операции задержаны еще 47 человек, включая главу муниципалитета.

Отметим, что некоторое время назад были задержаны глава Стамбульского муниципалитета Экрем Имамоглу и главы муниципалитетов в других провинциях Турции.