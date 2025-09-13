Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    В Стамбуле задержан глава муниципалитета

    В регионе
    • 13 сентября, 2025
    • 09:26
    В Стамбуле задержан глава муниципалитета

    В Турции в рамках антикоррупционного расследования задержан глава муниципалитета Байрампаша в Стамбуле Хасан Мутлу.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

    Согласно информации, в рамках операции задержаны еще 47 человек, включая главу муниципалитета.

    Отметим, что некоторое время назад были задержаны глава Стамбульского муниципалитета Экрем Имамоглу и главы муниципалитетов в других провинциях Турции.

    İstanbulda daha bir bələdiyyə sədri saxlanılıb

