    İstanbulda daha bir bələdiyyə sədri saxlanılıb

    Region
    • 13 sentyabr, 2025
    • 09:10
    İstanbulda daha bir bələdiyyə sədri saxlanılıb

    Türkiyədə korrupsiya istintaqı çərçivəsində İstanbulun Bayrampaşa bələdiyyəsinin sədri Həsən Mutlu saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, bələdiyyə sədri də daxil olmaqla, əməliyyat çərçivəsində daha 47 nəfər saxlanılıb. 

    Qeyd edək ki, bir müddət öncə Türkiyənin İstanbul Böyük Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Əkrəm İmamoğlu və ölkənin digər vilayətlərində bələdiyyə sədrləri korrupsiya və rüşvət ittihamları ilə saxlanılıb.

    Türkiyə Bələdiyyə Bayrampaşa bələdiyyəsi
