В Стамбуле задержали мужчину, проникнувшего на территорию генконсульства

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Турецкая полиция задержала мужчину, который перелез через стену генконсульства США в Стамбуле и проник на его территорию, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным источников местных СМИ в полиции, мужчина является выходцем из Китая. Он не был вооружен и после задержания объяснил свои действия тем, что хочет получить политическое убежище в США и ранее обратился к американским властям с просьбой об этом.

Генконсульство США в Стамбуле опубликовало на своем сайте срочное сообщение с призывом к американским гражданам воздержаться от посещения дипмиссии и прилегающей к ней территории из-за угрозы безопасности. Позже генкосульство сообщило, что инцидент исчерпан, и дипмиссия вернулась к нормальному режиму работы.