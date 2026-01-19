В районе Тузла в Стамбуле вспыхнул пожар на фабрике.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

На место происшествия направлены многочисленные пожарные бригады, в том числе из соседних районов.

Причины возгорания пока неизвестны.