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В Стамбуле врач-азербайджанка вызвала панику в связи с коронавирусом

В Стамбуле врач-азербайджанка вызвала панику в связи с коронавирусом

Министерство здравоохранения Турции развеяло подозрения на коронавирус у 6-летнего китайского ребенка, помещенного в клинику медицинского факультета Стамбульского университета с повышенной температурой. 

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Turkiye, причиной инцидента стала ошибка, допущенная врачом-азербайджанкой, проводившей диагностику за компьютером. 

В сообщении отмечается, что при регистрации поступившего пациента вместо “Предварительный диагноз” было помечено “Точный диагноз: коронавирус”. Результат первого же теста, взятого у пациента, оказался отрицательным.

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