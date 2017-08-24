Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Стамбуле у здания суда открыт огонь, двое получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Hurriyet.

В суде в этом время проходило слушание по делу об убийстве.

По предварительным данным, несколько лиц были выдворены из здания суда на улицу, где по ним был открыт огонь из проезжающей мимо машины.

Состояние одного из раненых тяжелое.

Предварительно, в машине, из который был открыт огонь, находились трое, им удалось скрыться. Ведутся поиски нападавших.