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В Стамбуле три человека погибли после пожара в отеле

В Стамбуле три человека погибли после пожара в отеле По меньшей мере три человека погибли в результате пожара в трехэтажном отеле в Стамбуле. Состояние двух пострадавших, получивших ожоги, тяжелое.
В регионе
18 января 2025 г. 11:47
В Стамбуле три человека погибли после пожара в отеле

По меньшей мере три человека погибли в результате пожара в трехэтажном отеле в Стамбуле. Состояние двух пострадавших, получивших ожоги, тяжелое.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NTV.

Инцидент произошел в районе Аташехир около 03:30 по местному времени. Пожар возник в подсобном помещении отеля, где расположена кухня, причина возгорания пока не установлена. Прибывшие к месту пожара спасатели эвакуировали постояльцев гостиницы, огонь был оперативно потушен. Трое из пяти пострадавших умерли в больнице.

По данным телеканала CNN turk, полиция задержала двух работников отеля.

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