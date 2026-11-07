В Детском реабилитационном центре Tut Əlimdən прошло праздничное мероприятие

В Детском реабилитационном центре Tut Əlimdən состоялось праздничное торжество по случаю годовщины Исторической Победы.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева, посол Китая в Азербайджане Лу Мэй, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова и другие гости.

Одним из самых запоминающихся моментов праздника стала подготовленная детьми яркая праздничная программа. Их выступления, творческие работы, выполненные своими руками, были встречены гостями с большим интересом и теплотой.

Важной частью мероприятия стала презентация оборудования, подаренного центру китайской стороной. Новое оборудование будет способствовать расширению материально-технических возможностей центра и дальнейшему улучшению условий, созданных для повседневной заботы о детях.

Создание среды, в которой каждый ребенок будет услышан, понят, окружен любовью и чувствовать себя в безопасности, является одним из основных направлений государственной политики в отношении детей и построения здорового общества.