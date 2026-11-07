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    "Tut Əlimdən" Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib

    Daxili siyasət
    • 07 noyabr, 2026
    • 16:59
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib

    "Tut Əlimdən" Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə bayram şənliyi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, mərasimdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva, Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova və digər qonaqlar iştirak ediblər.

    Şənliyin ən yaddaqalan məqamlarından biri uşaqların hazırladıqları rəngarəng bayram proqramı olub. Onların çıxışları, əl işlərindən ibarət yaradıcılıq nümunələri və səmimi təqdimatları qonaqlar tərəfindən böyük maraq və sevgi ilə qarşılanıb.

    Çin tərəfindən mərkəzə hədiyyə olunan avadanlıqların təqdimatı isə mərasimin mühüm hissəsini təşkil edib. Yeni avadanlıqlar mərkəzin maddi-texniki imkanlarının genişləndirilməsinə, uşaqların gündəlik qayğısı üçün yaradılmış şəraitin daha da yaxşılaşdırılmasına töhfə verəcək.

    Hər bir uşağın eşidildiyi, anlaşıldığı, sevildiyi və özünü təhlükəsiz hiss etdiyi mühitin yaradılması dövlətimizin uşaq siyasətinin və sağlam cəmiyyət quruculuğunun əsas istiqamətlərindəndir.

    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Tut Əlimdən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində Tarixi Zəfərin ildönümü münasibətilə şənlik keçirilib
    Arzu Əliyeva Leyla Əliyeva Bahar Muradova Heydər Əliyev Fondu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
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