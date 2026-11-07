Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 17:59
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы

    В грузинском регионе Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы, прошло торжественное мероприятие "Гордость, рожденная Победой", приуроченное к 8 Ноября - Дню Победы.

    Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие организовали Азербайджанский дом и Центр интеграции азербайджанцев Грузии (GAİM) при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (ADDF).

    Директор Азербайджанского дома и GAİM Махаббат Иманов отметил, что Победа - это не только военный успех, но и торжество исторической справедливости и национальной гордости.

    На мероприятии выступили муфтий Управления мусульман Грузии Гаджи Этибар Эминов, представитель Первого канала Грузии Рамиля Алиева, экс-депутаты грузинского парламента Азер Сулейманов и Рамиз Бекиров, профессор Шураддин Мамедли, председатель Конгресса азербайджанцев Грузии Гусейн Юсибов и другие.

    В выступлениях отмечалось, что азербайджанцы Грузии с большой гордостью относятся к историческим успехам Азербайджана, а медиа и учебные заведения играют важную роль в сохранении национальной идентичности, родного языка и исторической памяти.

    В рамках программы прошла выставка ручных работ учеников курса рисования GAİM, посвященных 44-дневной Отечественной войне и исторической Победе. Фольклорный ансамбль SARVAN представил грузинские и азербайджанские национальные танцы и музыку, выступили ашуг Наргиля Мехтиева и ее ученики, исполнившие произведения на сазе.

    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы

    8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Марнеули
    Фото
    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş "Zəfərdən Doğan Qürur" tədbiri keçirilib
    44 filmi
    44 filmi

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