В Марнеули прошло мероприятие по случаю Дня Победы

В грузинском регионе Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы, прошло торжественное мероприятие "Гордость, рожденная Победой", приуроченное к 8 Ноября - Дню Победы.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие организовали Азербайджанский дом и Центр интеграции азербайджанцев Грузии (GAİM) при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (ADDF).

Директор Азербайджанского дома и GAİM Махаббат Иманов отметил, что Победа - это не только военный успех, но и торжество исторической справедливости и национальной гордости.

На мероприятии выступили муфтий Управления мусульман Грузии Гаджи Этибар Эминов, представитель Первого канала Грузии Рамиля Алиева, экс-депутаты грузинского парламента Азер Сулейманов и Рамиз Бекиров, профессор Шураддин Мамедли, председатель Конгресса азербайджанцев Грузии Гусейн Юсибов и другие.

В выступлениях отмечалось, что азербайджанцы Грузии с большой гордостью относятся к историческим успехам Азербайджана, а медиа и учебные заведения играют важную роль в сохранении национальной идентичности, родного языка и исторической памяти.

В рамках программы прошла выставка ручных работ учеников курса рисования GAİM, посвященных 44-дневной Отечественной войне и исторической Победе. Фольклорный ансамбль SARVAN представил грузинские и азербайджанские национальные танцы и музыку, выступили ашуг Наргиля Мехтиева и ее ученики, исполнившие произведения на сазе.